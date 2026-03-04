Один из лидеров Востока КХЛ едет к середняку Запада

В среду, 4 февраля, московский ЦСКА примет на своем льду омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Звучит сирена на перерыв! У нас пока нулевая ничья! Отдыхаем...

19' Максим Соркин (ЦСКА) бросил низом от синей линии — Никита Серебряков («Авангард») был надежен в воротах.

18' Очередной сейв Дмитрия Гамзина (ЦСКА): он был закрыт большим количеством игроков. но сумел выбросить правую ноку и отбить шайбу.

17' Джованни Фьоре («Авангард») опасно бросил от правого борта, но добить партнеры не смогли.

16' Дмитрий Гамзин (ЦСКА) классно выставил клюшку на пятаке и помешал Михаилу Гуляеву («Авангард») проткнуть шайбу в ворота!

15' Много борьбы в центре площадки, но шайба долго не держится у одной из команд — бросков очень мало.

14' Прохор Полтапов (ЦСКА) сделал пас рукой — раздался свисток арбитра, вбрасывание будет в средней зоне.

12' Ретт Гарднер (ЦСКА) вкатился в зону соперника и бросил с кистей, но попал в клюшку Максим Лажуа («Авангард»).

11' Константин Окулов («Авангард») из-за ворот выбросил на пятак, но Николай Прохоркин («Авангард») махнул мимо шайбы.

10' Опасный прострел от Константина Окулова («Авангард») вдоль ворот, но никто из партнеров не замкнул этот прострел.

09' Иван Игумнов («Авангард») убежал с партнером в контратаку и бросил кистевым со средней дистанции — шайбу уверенно отбил Дмитрий Гамзин (ЦСКА).

08' Первое удаление в матче и будет оно у гостей: Джозеф Чеккони («Авангард») получил 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой!

07' Никита Серебряков («Авангард») выручил после броска с пятка от Максима Соркина (ЦСКА)!

06' Михаил Гуляев («Авангард») нанес бросок низом с левого круга вбрасывания — Дмитрий Гамзин (ЦСКА) отбил щитками.

05' Денис Зернов (ЦСКА) нанес бросок с острого угла, но не попал в створ, однако атака «армейцев» продолжилась.

04' Эндрю Потуральски («Авангард») неплохо развернул соперника в средней зоне, но бросить по воротам не удалось.

03' Иван Игумнов («Авангард») бросил со средней дистанции, но клюшку подставил Дмитрий Гамзин (ЦСКА) и шайба улетел в заградительную сетку.

02' Проброс у гостей: Джованни Фьоре («Авангард») неудачно вбросил шайбу в зону соперника и судьи остановили игру.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч ЦСКА — «Авангард» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «ЦСКА Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча ЦСКА — «Авангард»: главные судьи — Гофман Антон и Беляев Дмитрий, линейные судьи — Егоров Сергей и Париков Ярослав.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Москве на «ЦСКА Арене».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Авангард». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

ЦСКА: Гамзин Дмитрий, Холлоуэлл Мак, Нестеров Никита, Дроздов Иван, Карнаухов Павел, Бучельников Дмитрий, Рой Джереми, Патрихаев Иван, Коваленко Николай, Зернов Денис, Чуркин Алексей, Охотюк Никита, Саморуков Дмитрий, Абрамов Виталий, Соркин Максим, Полтапов Прохор, Брютов Егор, Мингачёв Тахир, Гарднер Ретт, Калинин Сергей.

«Авангард»: Серебряков Никита, Чеккони Джозеф, Шарипзянов Дамир, Якупов Наиль, Прохоркин Николай, Окулов Константин, Чистяков Семён, Блажиевский Артём Рашевский Дмитрий, Пономарев Василий, Мартынов Игорь, Ибрагимов Марсель, Лажуа Максим, Потуральски Эндрю, Маклауд Майкл, Фьоре Джованни, Гуляев Михаил, Котляревский Михаил, Игумнов Иван, Пилипенко Кирилл.

ЦСКА

ЦСКА в нынешнем сезоне выступает нестабильно, тем не менее место в плей-офф он уже обеспечил досрочно, правда не понятно с какой позиции команда туда попадет. В данный момент московские «армейцы» занимают 5 строчку в Западной конференции, на два очка отставая от нижегородского «Торпедо» и на два очка опережая «Спартак».

В последнем своем матче ЦСКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:1. А перед этим у «армейцев» было две победы: над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0) и «Шанхайскими Драконами» (6:5 в овертайме). Разница заброшенных и пропущенных шайб у команды в нынешнем сезоне — 149:135.

«Авангард»

«Авангард» уверенно провел регулярный чемпионат нынешнего сезона и уверенно обосновался в группе лидеров Восточной конференции. Омский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Востока и, судя по всему, с нее будет стартовать в плей-офф, который уже не за горами.

В двух последних матчах «Авангард» обыграл своих оппонентов: вначале магнитогорский «Металлург» (3:2 в овертайме), а затем московский «Спартак» (4:1). До этого у «ястребов» было два поражения подряд: от «Амура» (3:4) и и екатеринбургского «Автомобилиста» (1:5).

Личные встречи

Между собой соперники играют не очень часто, так как представляют противоположные конференции. Однако в этом противостоянии прослеживается доминация «Авангарда», который в основное время не проигрывает ЦСКА уже четыре года. Последняя очная дуэль между ними состоялась в середине января, там «ястребы» на своем льду победили со счетом 2:1.

