В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч ЦСКА — Авангард с коэффициентом для ставки за 1.90.

ЦСКА

Турнирное положение: В таблице Западной конференции ЦСКА задержался на 5-м месте. В 61 игре москвичи набрали 74 очка, на 2 балла опережая «Динамо».

Последние матчи: Первую полноценную встречу на прошлой неделе ЦСКА провел 25 февраля. На домашнем льду команда зафиксировала победу над «Нефтехимиком» (2:0).

В безумный перфоманс превратилась игра против «Шанхайских Драконов», над которыми москвичи взяли верх после 0:4 (6:5, от). Накануне команда Игоря Никитина минимально уступила «Автомобилисту» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Денис Гурьянов, Клим Костин, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: ЦСКА в который раз испытывает нехватку самоотдачи. Проблема эта в команде Игоря Никитина не новая, но в преддверии плей-офф игра армейцев начала проседать.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Неделями ранее столичный коллектив выдал лучший в сезоне отрезок, насчитывающий 8 победных результатов, тогда как в 5 недавних встречах трижды остался без набранных очков. Суммарно в проигранных матчах москвичи отличились всего одним результативным действием.

«Авангард»

Турнирное положение: На счету омской команды — 61 сыгранный матч и 88 очков. В таблице Восточной конференции «ястребы» обосновались на 2-м месте, на 7 пунктов отставая от «Магнитки».

Последние матчи: Прошедшая игровая неделя для «Авангарда» стартовала с крупного поражения от «Автомобилиста» (1:5).

Несколькими днями позже омичи в домашних условиях разобрались с «Металлургом» Мг (3:2, от). В начале этой недели команда Ги Буше съездила в гости к «Спартаку», по отношению к которому проявила ноль симпатии (4:1).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: На заключительном этапе чемпионата «Авангард» все еще способен побороться за лидерство в родной конференции, но шансы поравняться с командой из Магнитогорска крайне низки.

На текущий момент коллективу Ги Буше приходится часто мириться с неудачами. В шести предыдущих встречах омичи потерпели три поражения. При этом в гостевых условиях «Авангард» проиграл лишь раз в 8 последних случаях.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 4 личных встречах из 5 последних

ЦСКА не забивал больше 1 гола в 3 личных встречах из 4 предыдущих

В 8 личных встречах из 9 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.15, победа «Авангарда» — в 2.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: ЦСКА не всегда сохраняет тактическую полноту, но фактор домашнего льда в его отношении имеет значимую роль. В 2026 году армейцы в родных стенах практически не дают осечек, поэтому «Авангарду» даже с учетом его сильных качеств будет трудно сломить сопротивление москвичей.

1.90 ЦСКА не проиграет + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч ЦСКА — Авангард принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 6.5 за 1.90.

Прогноз: На своей площадке армейцы не так часто пропускают больше 2-х голов. Понимая особенности домашнего льда, ЦСКА грамотно закрывает свободные зоны и лишает соперников явных голевых возможностей. В подобном стиле команда Игоря Никитина попытается нейтрализовать «Авангард».

2.40 Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч ЦСКА — Авангард позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 2.40.