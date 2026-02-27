«Автомобилист» поймал кураж, выиграв четыре из пяти последних баталий, и на домашнем льду превращается в машину для уничтожения конкурентов. «Ак Барс» располагается строчкой выше, но приезжает с двумя чувствительными поражениями, причём оба раза казанцы упускали победу, которая уже была в кармане. Гости традиционно сильны на выезде, однако психологическое состояние после фиаско с «Ладой» вызывает серьёзные вопросы

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Основные вратари: Евгений Аликин и Тимур Билялов.

16:45 Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Главный судья: Алексей Светилов (Москва, Россия); Линейный: Никита Баранов (Уфа, Россия); Линейный: Сергей Егоров (Москва, Россия).

16:35 Матч пройдёт на «УГМК-Арене» (Екатеринбург, Россия), вместимостью 12 588 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Автомобилиста» https://t.me/hc_avtomobilist

Автомобилист: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Сергей Зборовский, Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Никита Ишимников, Кирилл Воробьёв, Никита Трямкин, Даниэль Спронг, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Стефан Да Коста, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семён Кизимов, Никита Шашков.

Стартовый состав «Ак Барса» https://t.me/hc_akbars

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Игорь Бардин, Степан Терехов, Альберт Яруллин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Егор Потапов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Автомобилист

После необъяснимого поражения от «Адмирала» (2:5) команда Николая Заварухина не оставила камня на камне от «Шанхайских Драконов» (4:1), а следом уничтожила «Авангард» — 5:1. В этих встречах на авансцену вышел Владимир Галкин: голкипер отразил 60 бросков за два матча, пропустив лишь дважды. «Автомобилист» закрепился на четвёртой позиции Востока с 72 очками, добытыми в 34 победных встречах. Домашняя арена остаётся для уральцев непреступной крепостью: четыре виктории в пяти последних матчах на глазах у своих болельщиков. В активе — разгром магнитогорского «Металлурга» (8:1) и уверенные победы над «Сочи» с «Драконами». К принципиальному противостоянию с «Ак Барсом» в строй вернулся Сергей Зборовский с показателем полезности «+3», а Егор Черников пополнил личную статистику заброшенной шайбой. Даниэль Спронг переведён в связку к Стефану Да Косте и Голышеву — тренерский штаб ищет новые сочетания для усиления давления на ворота.

Ак Барс

Казанцы обосновались на третьей строчке Востока, имея в активе 81 очко и 37 побед. Отрыв от преследователей минимален, а последние результаты заставляют нервничать даже самых оптимистичных болельщиков. Два кряду поражения — от «Торпедо» (2:3 Б) и «Лады» (4:5 Б) — вскрыли системные проблемы. При всём при этом «Ак Барс» остаётся в пятёрке самых результативных клубов лиги, регулярно пробивая планку в три заброшенные шайбы. На выезде казанцы чувствуют себя уверенно: почти 70% набранных очков — третий показатель во всей КХЛ. С 61 пропущенной шайбой в гостевых встречах «барсы» — лучшие на Востоке, пропуская в среднем лишь 2,18 гола за матч. В семи из восьми последних выездов соперники не могли огорчить казанцев больше двух раз в основное время.

Личные встречи

За три последних регулярных чемпионата «Автомобилист» и «Ак Барс» пересекались одиннадцать раз. Четырежды сильнее оказывались екатеринбуржцы, семь раз — казанцы. В нынешнем сезоне счёт в серии 2–1 в пользу уральцев, однако последняя очная встреча осталась за «Ак Барсом» — 5:0 4 января 2026 года. В том матче казанцы продемонстрировали образцовую реализацию (13,9% бросков достигли цели) и безупречную игру Тимура Билялова. Любопытная деталь: два последних года клубы непременно встречаются в первом раунде Кубка Гагарина. В 2024-м серия осталась за «Автомобилистом» (4–1), в 2025-м — за «Ак Барсом» (4–3).

