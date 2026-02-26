прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 27 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Автомобилист» прочно засел на 4-й позиции с 72 очками после 59 сыгранных матчей. От «Ак Барса» уральский клуб отстает на 9 пунктов.

Последние матчи: В начале прошлой недели «Автомобилист» на домашнем льду прибил «Сочи» (4:1), после чего неожиданно потерпел крупное поражение от «Адмирала» (2:5).

Уверенный перфоманс команда Николая Заварухина выдала в игре против «Шанхайских Драконов» (4:1), тогда как в последнем матче легко сломила сопротивление «Авангарда» (5:1).

Не сыграют: Рид Буше, Дмитрий Юдин.

Состояние команды: Накануне «Автомобилист» присоединился к числу команд, вышедших в плей-офф Кубка Гагарина. При этом в игровом значении команда Заварухина также пытается прибавить.

В четырех матчах из последних пяти екатеринбуржцы забивали не менее 4-х голов и не пропускали больше одной шайбы. На этом отрезке уральцы кровожадно смяли лидерский дуэт Востока.

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» провел 59 матчей и набрал 82 очка. В таблице Восточной конференции казанцы находятся на 3-й строчке и на 3 зачетных балла отстают от «Авангарда».

Последние матчи: Предыдущая игровая неделя «Ак Барса» насчитывала три матча кряду за пределами домашнего льда. В первом казанцы переехали «Авангард» (5:2).

Еще одну победу команда Анвара Гатиятулина зафиксировала на катке «Лады» (4:2), а вот справиться с «Торпедо» в Нижнем не сумела (3:2: бул.). Накануне дома «Ак Барс» уступил «Ладе» (4:5, бул.).

Не сыграют: У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Ак Барс» проводит качественный по содержанию сезон, но в последних матчах нередко ошибается и допускает ненужные потери.

В десяти последних матчах команда Анвара Гатиятулина потерпела шесть поражений при четырех победах. При этом по числу пропущенных шайб казанцы являются третьими по надежности представителями Востока.

Статистика для ставок

«Автомобилист» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах дома

В 5 личных встречах из 5 последних на льду «Автомобилиста» команды забивали меньше 5.5 голов

В 3 последних личных встречах одна из команд побеждала с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.24, победа «Ак Барса» — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Автомобилист» набрал хороший ход и в целом успешно справляется с казанцами в домашних стенах. В попытке сократить отставание от верхней тройки екатеринбуржцы постараются провести очередной качественный матч.

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.83.

Прогноз: Матчи между этими командами крайне редко взрываются с точки зрения результативности, а с учетом текущей формы восточных топов большого количества грубых ошибок в обороне не предвидится.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.