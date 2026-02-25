Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (0:2).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Сегодня не было шансов в атаке, соперник все накрывал, мы не нашли никаких вариантов впереди. Единственное, буллит к нам прилетел, но и то не реализовали. Счет по делу. Мне не понравилась игра определенных игроков, поэтому решил сделать некоторые перестановки.

Белозеров завтра едет делать МРТ. Он боец и при любой возможности идет на лед. После обследования решим, поедет ли он на Дальний Восток. У нас кризис в атаке, мы не забиваем много голов. Мы много тренируемся в этом плане, но в играх не получается. Никакой самоуверенности у нас нет, мы идем от матча к матчу. Даже сегодня мы играли неплохо, но соперник не дал ничего сделать. Мы стараемся направить ребят, чтобы они брали игру на себя.

Почему Федотов пошел на буллит? Белозерова нет, Артамонова нет. Макс уверенно выглядел, мы друг другу кивнули и он пошел исполнять», — передает слова Гришина «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 6-е место в таблице Востока с 63 очками в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против «Амура» 1-го марта.