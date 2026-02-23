Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (4:3).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«Не могу сказать, что игра была от ножа. Мне показалось, что она была инертной как с нашей стороны, так и со стороны "Торпедо". Здорово, что забили свои шансы и третий период довели до конца. Демченко в конце нам помог.

Мы понимали, что у "Торпедо" есть очень быстрые хоккеисты, пропустили много контратак. Предупреждали игроков, что когда ты последний, нельзя на синей линии делать передачу через игрока. Такие глупые вещи не надо делать, чтобы давать жизнь сопернику. Мы понимаем это, но все равно пропускаем успешные контратаки. Для такой команды такие рискованные моменты надо убрать. Не надо делать подарки хорошим командам.

Команда стабильно обыгрывает "Торпедо" в этом сезоне? Я помню, когда мы не могли "Торпедо" обыграть. Я не суеверный человек, но надо работать, понимать, как команду обыграть, стараться побеждать. У нас есть команды, которые мы не можем обыграть», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 78-ю очками в активе. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Сочи» 25-го февраля.