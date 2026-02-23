В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и минским «Динамо». Победу со счетом 4:3 одержали гости, игра проходила на стадионе «Нагорный».

Сэм Энас («Динамо» Минск) globallookpress.com

На 14-й минуте Максим Летунов из «Торпедо» открыл счет. Через десять минут Егор Бориков из «Динамо» сравнял счет. Однако на 26-й минуте Тимур Муханов вновь вывел нижегородскую команду вперед. Алекс Лимож из минского клуба на 33-й минуте сократил отставание до одного гола.

На 34-й минуте Илья Усов из «Динамо» вывел гостей вперед. Но уже через три минуты Василий Атанасов из «Торпедо» восстановил равновесие. В конце матча Сэм Энас из «Динамо» забросил победную шайбу, установив окончательный счет — 4:3.