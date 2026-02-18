В среду, 18 февраля, в рамках четвертьфинального матча хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2026 сыграют сборные США и Швеции. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

11' Джек Айкел (США) бросил в касание в противоход вратарю, но Якуб Маркстрем (Швеция) вновь спас свою команду.

10' Дилан Ларкин (США) вкатился в зону и бросил по воротам — Якуб Маркстрем (Швеция) зафиксировал шайбу в ловушке.

09' Хампус Линдхольм (Швеция) бросил с острого угла, но шайба прошла вдоль ворот и ее никто не добил в сетку.

08' Отличная работа в защите от Элиаса Линдхольма (Швеция): перехват и передача вперед на партнеров.

07' Тейдж Томпсон (США) перехватил шайбу на своей синей линии, но убежать в контратаку не смог — не хватило скорости.

06' Джек Хьюз (США) взял игру на себя и мощно бросил по воротам — шайба просвистела рядом со штангой!

05' Тейджа Томпсона (США) вывели на бросок с близкой дистанции, но он не попал по шайбе и она вылетела в среднюю зону.

04' А вот и первое удаление в матче: Густав Форслинг (Швеция) получил 2 минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

03' Опасный наброс на ворота от синей линии в исполнении Куинна Хьюза (США), но Якуб Маркстрем (Швеция) отбил шайбу в угол площадки.

02' Лукас Рэймонд (Швеция) прорвался по правому борту, но бросить по воротам ему не дали!

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч США — Швеция начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

23:08 Главные действующие лица появляются на льду «Santa Giulia Ice Hockey Arena». Игра вот-вот начнется!

23:00 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

22:50 Сегодняшний матч пройдет в Милане на «Santa Giulia Ice Hockey Arena».

22:40 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Зимней Олимпиады-2026 между сборными США и Швеции. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

США: Хеллебайк Коннор, Макэвой Чарли, Хьюз Куинн, Ткачак Мэттью, Айкел Джек, Ткачак Брэди, Фэйбер Брок, Славин Джейкоб, Болди Мэттью, Мэттьюс Остон, Гюнцель Джейк, Сандерсон Джейк, Веренски Зак, Томпсон Тейдж, Ларкин Дилан, Келлер Клэйтон, Ханифин Ноа, Хьюз Джек, Нельсон Брок, Миллер Джей Ти.

Швеция: Маркстрем Якуб, Экман-Ларссон Оливер, Хедман Виктор, Нюландер Вильям, Эрикссон Эк Джоэль, Кемпе Адриан, Далин Расмус, Форслинг Густав, Рэймонд Лукас, Зибанеджад Мика, Ландеског Габриэль, Карлссон Эрик, Броберг Филип, Ракелль Рикард, Петтерссон Элиас, Форсберг Филип, Линдхольм Хампус, Линдхольм Элиас, Веннберг Александер, Хольмберг Понтус.

США

Сборная США по хоккею приехала на Олимпиаду в статусе одного из фаворитов и довольно предсказуемо оказалась в четвертьфинале. На групповой стадии американцы выступали в квартете С, где уверенно заняли первое место, добыв максимально возможное количество очков (9) с разницей заброшенных и пропущенных шайб — 16:5.

На пути к четвертьфиналу “звездно-полосатые” поочередно обыграли национальные сборные Латвии (5:1), Дании (6:3) и Германии (5:1). Лучшим бомбардиром группового этапа в составе США стал Остон Мэттьюс, забросивший три шайбы и отдавший две голевые передачи.

Швеция

Сборная Швеции по хоккею не очень уверенно отыграла групповую стадию олимпийского турнира, где заняла только третье место и благодаря новому регламенту отобралась в 1/8 финала. В своем квартете “Тре Крунер” добыли две победы: над Италией (5:2) и Словакией (5:3), уступив при этом Финляндии (1:4).

Из-за не самой хорошей разницы забитых и пропущенных шайб (11:9) в группе шведы финишировали третьими и отправились в 1/8 финала. Там их ждала команда Латвии, которую Швеция уверенно обыграла со счетом 5:1.

Личные встречи

Между собой эти команды пересекаются относительно часто на различных международных турнирах — примерно два раза в год. Играют с попеременным успехом и выделить явного фаворита в этой паре нельзя. Последняя их очная дуэль состоялась на Чемпионате мира 2025, там сильнее оказалась сборная США (6:2).

