Противостояние команды с мощной домашней атакой и коллектива, делающего ставку на более организованную оборону. «Торпедо» важно удержать темп на протяжении 60 минут, тогда как «Динамо» постарается сыграть прагматично и использовать свои моменты во втором периоде, где в очных встречах москвичи регулярно сильны в результативности.

27' Дер-Аргучинцев атаковал ворота «Торпедо», но Шугаев парировал!

26' Гусев и Уил отработали в обороне и заблокировали броски Атанасова и Конюшкова.

25' Гоооооол!!!! 1:1. Амир Гараев здорово бросил от синей линии, закрыли обзор Подъяпольскому свои же защитники и не успел он своевременно среагировать и шайба оказалась в левом от вратаря угле.

24' Ткачёв опасно бросал, но динамовский вратарь снова тащит!

23' Нарделла бросал, но снова надёжен Подъяпольский.

22' Гончарук бросал, но Подъяпольский зафиксировал шайбу.

22' Соколов слева направо сделал передачу на Науменкова, который здорово бросал в левый от себя угол, но Подъяпольский прекрасный сейв совершил!

21' В полном составе нижегородцы.

21' Ткачёв с острого угла бросал, но Подъяпольский плечом отбил шайбу.

21' Порядка 20 секунд торпедовцы будут играть в большинстве!.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости!

20' Первый период окончен! Вязкий, тягучий первый отрезок матча, игра не очень смотрится, так как много борьбы и остановок, но на один гол соперники наиграли.

20' В полном составе «Торпедо»!

20' Минута до конца периода.

19' Удаление у «Динамо»: Дилан Сикьюра наказан за подножку.

19' Сикьюра и Римашевский навели суету на пятаке, но пробить Шугаева не смогли!

18' Удаление у нижегородцев: Антон Силаев наказан за подножку.

18' За Науменковым подбор и бросок в створ, но справился Подъяпольский.

18' Силаев бросал, но попал в кого то из своих!

17' Гераськин блокирует бросок Сергеева!

16' Слепышев от правого борта бросал, но прямо по позиции Шугаева.

15' Соколов бросал в створ, но Подъяпольский парировал, Егор сам же добавлял, но на этот раз его заблокировал Пыленков.

14' Атанасов справа атаковал, но мимо створа.

14' Ткачёв с убойной позиции бросал, но Подъяпольский отбил её, та подлетела вверх, всё тот же Ткачёв поймал снаряд рукой, скинул шайбу на лёд и снова бросил, однако выше створа получилось!

12' Мало, что получается у «Торпедо» в атаке.

11' 7-1 по броскам в створ в пользу «Динамо».

10' В полном составе нижегородцы!

10' Гооооооол!!!! 0:1. Гусев поборолся за воротами, шайба в итоге оказалась у Егора Римашевского, который закопал снаряд со второй попытки в створ между коньком вратаря и штангой. При этом Гусев получил клюшкой по лицу, но наказывать нижегородского хулигана никто не собирается!

09' Необязательное удаление в атаке у хозяев! Амир Гараев наказан на задержу соперника.

09' Сергеев от правого борта набрасывал в сторону ворот хозяев, там активно боролся Сикьюра, но защитники отбились!

08' Слепышев слева выкатился из-за ворот и попытался верхом переиграть Шугаева, но бросил по позиции вратаря, да и угол был островат!

07' В полном составе москвичи!

06' Пока не ладится большинство у хозяев!

05' Первое удаление в матче! Динамовец Артём Сергеев наказан за подножку.

04' Вязкая игра с обилием борьбы, пока не очень смотрится игра.

03' Дер-Аргучинцев от правого борта пытался бросить, но промахнулся по шайбе.

03' Очень много остановок в матче и всего один бросок в створ.

02' Темп матча не очень высокий, осторожничают команды!

01' Владислав Подъяпольский вступил в игру и прижал шайбу ко льду после наброса Летунова.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева!

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:53 Основные вратари: Дмитрий Шугаев и Владислав Подъяпольский.

16:45 Главный судья: Евгений Гамалей (Москва, Россия); Главный судья: Сергей Морозов (Московская обл., Россия); Линейный: Сергей Егоров (Москва, Россия); Линейный: Ярослав Париков (Москва, Россия).

16:35 Матч пройдёт на стадионе «Нагорный» (Нижний Новгород, Россия), вместимостью 5600 зрителей.

Стартовый составы команд

Торпедо: Дмитрий Шугаев, Дмитрий Дагестанский, Даниил Журавлёв, Богдан Конюшков, Антон Силаев, Михаил Науменков, Антон Сизов, Бобби Нарделла, Арсений Варлаков, Максим Летунов, Егор Соколов, Василий Атанасов, Шейн Принс, Сергей Гончарук, Кирилл Свищёв, Владимир Ткачёв, Амир Гараев, Руслан Газизов, Алексей Кручинин, Тимур Муханов, Игорь Гераськин, Егор Виноградов.

Динамо Москва: Владислав Подъяпольский, Максим Моторыгин, Роман Калиниченко, Тимур Кол, Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов, Артём Сергеев, Магомед Шараканов, Антон Слепышев, Иван Зинченко, Артём Ильенко, Ансель Галимов, Артём Швец-Роговой, Семён Дер-Аргучинцев, Сергей Артемьев, Павел Кудрявцев, Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Джордан Уил, Никита Гусев, Максим Мамин.

Торпедо

«Торпедо» подходит к матчу, удерживая четвёртое место на Западе и имея 70 очков, однако текущая форма вызывает вопросы. В последних семи встречах команда Алексея Исакова одержала лишь две победы, уступив в том числе «Ладе» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (1:3). На неделе нижегородцы упустили преимущество 3:1 в игре с «Ак Барсом» и проиграли 3:4 в овертайме. Показателен тренд: шесть из семи последних шайб были пропущены в третьем периоде. При этом дома «Торпедо» забрасывает в среднем 3,12 гола за матч, пропуская 2,73, и часто открывает счёт уже в стартовой двадцатиминутке.

Динамо Москва

Московское «Динамо» занимает шестую строчку конференции. На отрезке из десяти матчей у команды четыре победы, но после паузы «бело-голубые» выиграли дважды подряд — у «Спартака» (3:2) и «Автомобилиста» (2:1). Впервые за 20 игр москвичи оформили серию из двух побед. В гостях они забрасывают в среднем 2,72 шайбы, пропуская 2,41. При этом кадровая ситуация осложнена: травмированы Фредрик Классон и Кирилл Готовец, а форвард Комтуа пропускает встречи из-за болезни.

Личные встречи

История противостояния говорит в пользу столичного клуба. В рамках КХЛ соперники провели 70 матчей: 40 побед у «Динамо» и 30 — у нижегородцев. В текущем сезоне команды встречались трижды — две победы москвичей (4:1 и 4:0) и одна виктория «Торпедо» в овертайме (4:3). При этом «бело-голубые» проиграли в основное время лишь один из последних десяти очных матчей.

