В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» 15 февраля, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торпедо — Динамо с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Торпедо»
Турнирное положение: В Западной конференции нижегородцы занимают 4 место, в 56 играх «Торпедо» набрало 70 очков, от лидера «Локомотив» хоккеисты из Нижнего Новгорода отстают на 7 пунктов. К слову, стоит отметить, что ярославский клуб вышел в плей-офф досрочно.
Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата нижегородцы в упорном поединке уступили «Ак Барсу» (3:4 — после овертайма).
Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: В последних матчах КХЛ «Торпедо» одержало победы над «Амуром» (2:1) и «Адмиралом» (3:2 — после овертайма). Хоккеисты из Нижнего Новгорода уступили в играх против «Лады» (1:3) и «Салавата Юлаева» (1:3).
«Динамо»
Турнирное положение: Московское «Динамо» занимает 6 место в Западной конференции, команда Вячеслава Козлова в 55 Континентальной хоккейной лиги набрала 64 очка.
Последние матчи: Бело-голубые в гостях нанесли поражение «Автомобилисту» (2:1). В победной встрече по шайбе в сетку ворот соперника забросили Егор Римашевский и Дилан Сикура.
Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: В последних пяти матчах москвичи смогли обыграть еще и «Сочи» (3:2). В остальных поединках динамовцы уступили «Авангарду» (1:4), «Северстали» (2:3), ЦСКА (2:4).
Статистика для ставок
- «Торпедо» занимает 4 место в Западной конференций
- «Динамо» занимает 6 место в Западной конференций
- В этом сезоне «Динамо» дважды выиграл у «Торпедо» (4:0, 4:1)
- «Торпедо» переиграло «Динамо» лишь в третьей встрече (4:3 — после овертайма)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» — в 2.60.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
Прогноз: «Динамо» в этом сезоне одержало две победы над «Торпедо», к тому же нижегородцы не могут выиграть на протяжении двух матчей. Ожидаем от бело-голубых тяжелой, но все же победы над клубом из Нижнего Новгорода.
Ставка: Победа «Динамо» с коэффициентом 2.60.
Прогноз: В личных встречах соперник забрасывают от 5 до 7 шайб. Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.