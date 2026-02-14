В субботу, 14 февраля, сборная Швеции сыграет против сборной Словакии в рамках общего этапа Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось командам по разу отличиться.

20' После видео просмотра, определено: гол Словакии не засчитан.

20' Идёт видео просмотр эпизода, на предмет пересечения шайбы линии ворот Швеции.

20' Бросок Адама Ружички, шайба зацепив блин вратаря Швеции Маркстрёма заползла за ленточку ворот, за 6 секунд до конца периода.

20' В полном составе играет сборная Швеции.

20' Хорошо разыгрывают шайбу в большинстве Словаки, держатся в меньшинстве шведы.

19' Сильный бросок Слафковски из круга вбрасывания Швеции, отразил щитками шайбу вратарь Маркстрём.

18' Удаление у Швеции, на 2 минуты за задержку соперника удален Расмус Далин.

18' Позиционная атака сборной Швеции, плотно в обороне действуют хоккеисты Словакии.

17' Атака Швеции в «офсайд» угодила, Эрикссон Эк поторопился.

16' Взяли шайбу под контроль хоккеисты сборной Словакии, отодвигая игру от своих ворот.

15' Инициатива у сборной Швеции.

14' В полном составе играет сборная Словакии. Самоотверженно сыграли в меньшинстве словаки во главе с вратарём Главаем.

13' Бросок Далина с дальней дистанции в створ ворот Словакии, щитком отбил шайбу вратарь Главай.

12' Бросок Нюландера в створ ворот Словакии, поймал шайбу вратарь Главай.

12' Тщательно готовят угрозу воротам Словакии шведы в большинстве.

11' Удаление у Словакии, на 2 минуты за подножку удален Томаш Татар.

10' Сборная Словакии владеет шайбой и развивает позиционную атаку.

09' Гоол! 1:1. После окончания большинства, продолжилась атака сборной Словакии, Юрай Слафковски точнейшим щелчком поразил верхний угол ворот Маркстрёма.

09' В полном составе играет сборная Швеции.

09' Расставились словаки в зоне атаки в большинстве.

08' Оливер Окульяр бросал на точность с близкого расстояния от ворот Швеции, шайба в штангу попала.

08' Гоол! 1:0. Убежали в быструю атаку в меньшинстве хоккеисты сборной Швеции, Йоэль Эрикссон Эк протолкнул шайбу с пятака Словакии, оказавшись первым на добивании.

07' Удаление у сборной Швеции, за нарушение численного состава, командный штраф 2 минуты.

07' Бросок Павола Регенды с центра зоны атаки Словакии, отразил шайбу вратарь Швеции Якоб Маркстрём.

06' Расмус Далин вылезал на пятак у ворот Словакии, вратарь Самуэль Главай его манёвр прочитал и клюшкой шайбу выбил с клюшки защитника Швеции.

05' Больше Швеция атакует, хоккеисты сборной Словакии от обороны играют.

04' В высоком темпе начинается игра, команды стремятся в атаку при первой возможности.

03' Эрик Карлссон в штангу ворот Словакии попал.

02' Либор Гудачек в быстрой атаке Словакии бросал с близкого расстояния в дальний угол ворот Швеции, шайба рядом со штангой пролетела.

01' Активное начало от шведов, проводят они позиционную атаку.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами сборной Швеции.

До матча

14:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:00 Матч пройдет на «Арене Санта-Джулия» в Милане, вмещающей 16 000 зрителей.

Арена Санта-Джулия globallookpress.com

13:50 Главными судьями матча будут Андрис Ансонс из Латвии и Кайл Реман из Канады.

Стартовые составы команд

Швеция: Маркстрём, Валльстедт; Карлссон, Экман-Ларссон, Хедман, Далин, Форслинг, Броберг, Линдхольм; Нюландер, Эрикссон Эк, Кемпе, Рэймонд, Зибанеджад, Ландеског, Форсберг, Петтерссон, Юханссон, Ракелль, Веннберг, Хольмберг, Братт.

Словакия: Главай, Шкорванек; Черешняк, Немец, Фехервари, Чернак, Гернат, Маринчин, Кох; Татар, Ружичка, Слафковски, Регенда, Цингел, Келемен, Гудачек, Дворски, Окульяр, Лишка, Сукель, Цегларик, Такач.

Швеция

После двух туров сборная Швеции опустилась на 3-е место в группе В, оставшись с 3 баллами в активе и уступая Финляндии ввиду результата личной встречи. В первом матче в Милане Швеция одержала победу над Италией (5:2). Несмотря на разницу в счете, простой эта встреча для «Тре Крунур» явно не была. Важнейший матч команда Сэма Халлама провалила — потерпела крупное поражение от Финляндии (1:4), ограничившись единственной шайбой Расмуса Далина в большинстве.

На общем этапе турнира в Милане к сборной Швеции имеются вопросы. Команда столкнулась с проблемами в игре против итальянцев и не смогла сдержать финнов — прямых, как казалось, конкурентов. Одной из основных претензий к коллективу Сэма Халлама остается низкая реализация. Шведы стабильно наносят больше трех десятков бросков за матч, но их эффективность оставляет желать лучшего. Олимпиаду в составе Швеции пропускают Йонас Бродин и Лео Карлссон.

Словакия

По итогам двух матчей общего этапа Олимпийских игр Словакия прописалась на 1-м месте в группе В, заработав 6 турнирных пунктов. Первую игру Словакия провела против Финляндии, над которой одержала уверенную победу — 4:1. После перфоманса в роли андердога команда Владимира Орсага встретилась с Италией — номинально легчайшим соперником группы, который тем не менее был обыгран не без больших усилий (3:2).

Сборная Словакии обнулила предварительные расклады и стала фаворитом группы благодаря эффективному тактическому рисунку и форме отдельно взятых хоккеистов. По своей структуре команда Орсага сочетает опытных игроков с талантливой молодежью в лице Юрая Слафковски и Далибора Дворски, которые набирают по 2+ результативных балла в каждой встрече на групповом этапе. В составе Словакии не сыграет Марек Гривик.

Личные встречи

Швеция обыгрывала Словакию в 9 последних матчах из 10. Словакия разгромила Швецию со счетом 4:0 на последней Олимпиаде. В 5 матчах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Эксперты LiveSport. Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.99