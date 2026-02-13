Словакия выдаст еще один качественный матч?

прогноз на матч Олимпийских игр за 1.99

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Швеция встретится со Словакией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 14 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швеция — Словакия с коэффициентом для ставки за 1.99.

Швеция

Турнирное положение: После двух туров сборная Швеции опустилась на 3-е место в группе В, оставшись с 3 баллами в активе и уступая Финляндии ввиду результата личной встречи.

Последние матчи: В первом матче в Милане Швеция одержала победу над Италией (5:2). Несмотря на разницу в счете, простой эта встреча для «Тре Крунур» явно не была.

Важнейший матч команда Сэма Халлама провалила — потерпела крупное поражение от Финляндии (1:4), ограничившись единственной шайбой Расмуса Далина в большинстве.

Не сыграют: Олимпиаду в составе Швеции пропускают Йонас Бродин и Лео Карлссон.

Состояние команды: На общем этапе турнира в Милане к сборной Швеции имеются вопросы. Команда столкнулась с проблемами в игре против итальянцев и не смогла сдержать финнов — прямых, как казалось, конкурентов.

Одной из основных претензий к коллективу Сэма Халлама остается низкая реализация. Шведы стабильно наносят больше трех десятков бросков за матч, но их эффективность оставляет желать лучшего.

Словакия

Турнирное положение: По итогам двух матчей общего этапа Олимпийских игр Словакия прописалась на 1-м месте в группе В, заработав 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: Первую игру Словакия провела против Финляндии, над которой одержала уверенную победу — 4:1.

После перфоманса в роли андердога команда Владимира Орсага встретилась с Италией — номинально легчайшим соперником группы, который тем не менее был обыгран не без больших усилий (3:2).

Не сыграют: В составе Словакии не сыграет Марек Гривик.

Состояние команды: Сборная Словакии обнулила предварительные расклады и стала фаворитом группы благодаря эффективному тактическому рисунку и форме отдельно взятых хоккеистов.

По своей структуре команда Орсага сочетает опытных игроков с талантливой молодежью в лице Юрая Слафковски и Далибора Дворски, которые набирают по 2+ результативных балла в каждой встрече на групповом этапе.

Швеция обыгрывала Словакию в 9 последних матчах из 10

Словакия разгромила Швецию со счетом 4:0 на последней Олимпиаде

В 5 матчах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.25, ничья — в 7.10, а победа Словакии — в 9.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Сборная Словакии здорово проявляет себя на групповом этапе. В контексте матча против главного на текущей стадии конкурента коллектив Владимира Орсага может полагаться на высокий класс отдельных форвардов, способных навязать борьбу мощным энхаэловцам в составе Швеции.

Ставка: Словакия победит с форой +2.5 за 1.99.

Прогноз: Оборона «Тре Крунур» вовсе не является неприступной, поэтому уверенная контригра Словакии может стать фактором, который в моменте определит ход встречи в ее пользу.

Ставка: Индивидуальный тотал Словакии больше 1.5 за 1.90.