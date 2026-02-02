В 15:30 02.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Сибирь — Ак Барс в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Ак Барс — Сибирь 2:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 1.87 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:3.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Ак Барс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

