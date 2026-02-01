прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 15:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: После 53 матчей «Сибирь» находится на 8-м месте Восточной конференции с 49 баллами на счету. От прямых конкурентов команда ушла в отрыв на 6 очков и более.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Сибирь» добилась уверенной победы на льду «Торпедо» (4:2).

Позже при своих болельщиках команда Ярослава Люзенкова учинила расправу на минским «Динамо» (4:1). Тем временем в домашнем матче против «Трактора» сибиряки потерпели поражение (1:3).

Не сыграют: Михаил Абрамов, Даниил Валитов, Валентин Пьянов, Илья Федотов.

Состояние команды: Несмотря на осечку в игре с «Трактором», новосибирцы проводят яркий отрезок. Ранее команда поочередно прошлась по лидерам лиги и ушла в отрыв от ближайших преследователей.

До матча с челябинцами коллектив Ярослава Люзенкова одержал четыре победы кряду. При этом ни в одной встрече на этом этапе «Сибирь» не получала в свои ворота больше 2-х голов.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 52 матчах «Ак Барс» набрал 72 очка, с которыми обосновался на 2-й позиции Восточной конференции, на 10 зачетных баллов отставая от «Металлурга».

Последние матчи: Возвращение «Ак Барса» на домашний лед последний успешной дальневосточной серии началось с упорного поражения от «Сибири» (2:3, бул.).

Еще один сравнительно равный матч казанцы провели в рамках «Зеленого дерби», уступив «СЮ» (3:4, от). В другой принципиальной игре команда Анвара Гатиятулина разорвала «Нефтехимик» (6:1).

Не сыграют: Степан Фальковский, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.

Состояние команды: «Ак Барс» допускает необязательные потери, но при этом выглядит убедительно на длинных отрезках, оставаясь твердым представителем лидерской группы Востока.

В семи предыдущих матчах команда Анвара Гатиятулина организовала пять побед. За этот же период казанский коллектив заработал 12 очков из возможных 14.

«Ак Барс» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

В 2 личных встречах из 3 последних команды играли вничью в основное время

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.37, ничья — в 4.29, победа «Ак Барса» — в 1.99.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Важнейший этап регулярки «Сибирь» подводит на подъеме. Разобравшись накануне с несколькими топ-соперниками, включая «Ак Барс», команда Ярослава Люзенкова не должна сбавлять темп в ходе длинной домашней серии.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.87.

Прогноз: В подавляющем большинстве последних матчей «Сибирь» проявила устойчивость в защите, что в контексте игры с результативными казанцами важно продемонстрировать вновь.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 3 за 1.70.