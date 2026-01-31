«Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на Востоке, минчане потерпели третье поражение кряду и с 66 баллами по-прежнему остаются третьими в таблице Западной конференции.

Дублями в составе гостей отличились Виталий Пинчук (26', 48') и Станислав Галиев (57', 60').

Голами в составе победителей отметились Владимир Ткачев (7'), Даниил Вовченко (20'), Роман Канцеров (39'), Руслан Исхаков (53') и Сергей Толчинский (54').

«Металлург» на своем льду обыграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

