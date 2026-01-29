Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался об изменениях в игре команды после прихода Евгения Корешкова на пост главного тренера.

Михаил Григоренко — нападающий «Трактора» globallookpress.com

«Из основных моментов — строже стали действовать в обороне. В любом случае смена тренера всегда даёт определённый импульс команде, все хотят себя проявить.

Некоторые моменты есть в атаке, которые тренер рассказывает, это какие-то мелочи, нюансы, но, опять же, основной упор у нас на игру в обороне идёт», — цитирует Григоренко ТАСС.

«Трактор» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 50-ю очками в активе. Григоренко провел за челябинцев 44 матча, забросил 17 шайб и сделал 27 голевых передач.