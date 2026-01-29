В четверг, 29 января, омский «Авангард» примет челябинский «Трактор» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

12' Быстрая атака «Трактора» 2 в 1, но с броском Григоренко справился вратарь хозяев Серебряков.

12' Бросок Потуральски в сторону ворот «Трактора», защитник гостей Юсупов подставил клюшку под полет шайбы и переправил её за пределы площадки.

11' Внимательно в обороне действуют челябинцы, сводя атаку «Авангарда» к борьбе у бортов.

10' Позиционная атака «Трактора».

09' Чуть больше шайбой владеет «Трактор», хоккеисты «Авангарда» за счет атак с ходу играют.

08' Кистевой Джиошвили с входа в зону «Авангарда», надежен на последнем рубеже омичей Серебряков.

07' Ливо нанес бросок с центра зоны атаки «Трактора», отразил шайбу вратарь Серебряков.

06' В высоком темпе развивается игра.

06' Константин Окулов нанес бросок в створ ворот «Трактора» из под защитника, ловушкой поймал шайбу вратарь Сергей Мыльников.

05' Ливо имел сразу 2 момента у ворот «Авангарда», но конвертировать возможности в гол не сумел.

04' Бросок Окулова заблокировал защитник «Трактора» Логан Дэй.

04' В полном составе играет «Авангард».

03' Джиошвили в упор бросал по воротам «Авангарда» с передачи Рыкова, спас хозяев вратарь Серебряков.

03' Кистевой бросок Гросса от синей линии «Авангарда», сумел зафиксировать шайбу вратарь хозяев Никита Серебряков.

02' Ливо вывел Кравцова на хорошую позицию для броска, но последний послал шайбу выше ворот «Авангарда».

02' Удаление у «Авангарда», на 2 минуты за атаку в голову удален Артём Блажиевский.

01' Активно начинаю соперники, команды атакой на атаку ответили.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Трактора».

До матча

16:29 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:20 Матч пройдет на «Джи-Драйв-Арене» в Омске, вмещающей 12 011 зрителей.

16:10 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Александр Сергеев из Жуковского.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда» Телеграм ХК «Авангард»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Войнов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Маклауд, Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Трактора» Телеграм ХК «Трактор»

«Трактор»: Мыльников, Николаев; Дронов, Дэй, Юсупов, Коромыслов, Телегин, Гросс, Прибыльский; Джиошвили, Низамеев, Рыков, Никонов, Рыкманов, Кравцов, Кадейкин, Горюнов-Рольгизер, Горбунов, Светлаков, Ливо, Григоренко, Коршков.

«Авангард»

В 48 матчах «Авангард» заработал 69 очков, с которыми находится на 3-м месте Восточной конференции, по дополнительной разнице отставая от «Ак Барса». Неделей ранее «Авангард» зафиксировал уверенную победу на льду «Салавата Юлаева» (5:2). Двумя днями позже омичи забрали очередные 2 балла, переиграв «Автомобилист» (2:1, от). Накануне в родных стенах команда Ги Буше переехала «Адмирал» (5:2).

«Авангард» крепко обосновался в лидерской группе Востока, без каких-либо рисков выпасть за пределы топ-3. В перспективе омичи могут сместить «Ак Барс» и ближе подобраться к «Магнитке». На отрезке в пятнадцать последних матчей команда Ги Буше потерпела только три поражения. Тем временем по результативности «Авангард» остается вторым в конференции (163 шайбы). Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Александр Волков.

«Трактор»

«Трактор» расположен на 7-й строчке Восточной конференции. В 49 матчах уральцы заработали 50 очков, на 2 турнирных балла отстав от 6-го «Салавата Юлаева». В ходе предыдущих матчей на домашнем льду «Трактор» крупно проиграл «Авангарду» (2:5), но добился победы над «Адмиралом» (3:1). Последнюю встречу команда Евгения Корешкова провела на площадке «Магнитки», которая ранее обеспечила путевку в плей-офф. На льду принципиального соперника челябинцы потерпели поражение (2:3).

«Трактору» по-прежнему не удается поставить на поток стабильную игру. Во многом это обусловлено структурными проблемами, которые наиболее остро бьют по команде в топ-матчах. В начале 2026 года коллектив Евгения Корешкова одержал четыре победы подряд, тогда как на четыре последних матча пришлись три поражения при 4 пропущенных шайбах за игру в среднем. У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ соперники успели провести 4 матча. После сентябрьской победы «Трактора» в Челябинске со счетом 5:1, последовало 3 подряд победы «Авангарда» (5:8, 3:2 и 2:5).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 55 матчей. В 24 играх победил «Авангард» в основное время, в 23 «Трактор». В овертаймах обе команды побеждали по 2 раза. В серии буллитов все 4 победы остались за «Трактором».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95