Игра на льду «Авангарда» раскроется с первых минут?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 29 января. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: В 48 матчах «Авангард» заработал 69 очков, с которыми находится на 3-м месте Восточной конференции, по дополнительной разнице отставая от «Ак Барса».

Последние матчи: Неделей ранее «Авангард» зафиксировал уверенную победу на льду «Салавата Юлаева» (5:2).

Двумя днями позже омичи забрали очередные 2 балла, переиграв «Автомобилист» (2:1, от). Накануне в родных стенах команда Ги Буше переехала «Адмирал» (5:2).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» крепко обосновался в лидерской группе Востока, без каких-либо рисков выпасть за пределы топ-3. В перспективе омичи могут сместить «Ак Барс» и ближе подобраться к «Магнитке».

На отрезке в пятнадцать последних матчей команда Ги Буше потерпела только три поражения. Тем временем по результативности «Авангард» остается вторым в конференции (163 шайбы).

«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» расположен на 7-й строчке Восточной конференции. В 49 матчах уральцы заработали 50 очков, на 2 турнирных балла отстав от 6-го «Салавата Юлаева».

Последние матчи: В ходе предыдущих матчей на домашнем льду «Трактор» крупно проиграл «Авангарду» (2:5), но добился победы над «Адмиралом» (3:1).

Последнюю встречу команда Евгения Корешкова провела на площадке «Магнитки», которая ранее обеспечила путевку в плей-офф. На льду принципиального соперника челябинцы потерпели поражение (2:3).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Трактору» по-прежнему не удается поставить на поток стабильную игру. Во многом это обусловлено структурными проблемами, которые наиболее остро бьют по команде в топ-матчах.

В начале 2026 года коллектив Евгения Корешкова одержал четыре победы подряд, тогда как на четыре последних матча пришлись три поражения при 4 пропущенных шайбах за игру в среднем.

Статистика для ставок

«Авангард» не проигрывает в пяти матчах кряду

«Авангард» победил в 3 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.39, победа «Трактора» — в 3.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: В очередной раз в личной встрече сойдутся команды, отдающие предпочтение игре с позиции атакующей мощи, в условиях которой матч будет продиктован высокой голевой активностью.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: В плане тактической подготовленности и формы на дистанции «Авангард» видится фаворитом игры в родных стенах.

Ставка: «Авангард» победит за 1.84.