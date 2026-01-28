Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков поделился мнением о турнирном положении московских армейцев в нынешнем сезоне КХЛ.

Дмитрий Саморуков — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Смотрю ли я на каком месте находятся ЦСКА и другие команды? Я лично считал дни, когда вернусь на лед (смеется), поэтому в таблицу не заглядывал.

А что там анализировать? Когда у команды идет, тогда идет. Понятно, что иногда приходится смотреть в таблицу, но это не играет какой‑то роли.

Команды из топ-4 начинают плей-офф дома? Нам это не так важно, какая разница? », — сказал Саморуков «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на 6-й позиции в таблице Запада с 58-ю очками в активе.