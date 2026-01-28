Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал причины отсутствия нападающих Дмитрия Яшкина и Владимира Алистрова в составе команды.

Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

«Никого мы "не упаковывали". Яшкин и Алистров — игроки "Ак Барса". Принципы определения состава я озвучивал уже не раз. Здесь такой момент… На Дальнем Востоке их заменили Семён Терехов и Алексей Пустозёров — они хорошо выполнили свою работу. Было бы неправильно их убрать из состава. Проанализируем сегодняшний матч, после чего примем решение по составу на следующую игру.

Много вопросов по поводу Артёма Галимова, в том году забил 35 голов, а сейчас — девять. Что с 35 голами, что с девятью, очков команда набрала столько же. Мы хотим уйти от зависимости одного-двух звеньев, чтобы каждое сочетание приносило пользу. Артём много полезных действий делает, здорово отрабатывает в обороне», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

Сегодня, 28-го января «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ). Яшкин и Алистров не принимали участия в этом матче.

Казанская команда занимает 2-е место в таблице Востока с 70-ю очками в активе.