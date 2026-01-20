Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:2).

Константин Окулов — нападающий «Авангарда»
Константин Окулов — нападающий «Авангарда» globallookpress.com

«Хорошая, интересная, активная игра.  Здорово начали, в первом периоде забили хорошие голы, повели 3:0.  Во втором периоде действовали несолидно, неграмотно, упустили преимущество.  Надо было где-то потерпеть, забить свои голы, но дали сопернику вздохнуть, шанс отыграться.  Однако в перерыве отлично поговорили, обсудили ошибки, третий период сыграли правильно и довели до победы.

Причины неудачного второго периода?  Несобранность, где-то — лёгкая расслабленность.  Перестаём играть правильно, на команду, терпеливо.  Не было бы проблемы забить ещё, если бы продолжали делать правильные вещи», — сказал Окулов Чемпионату.

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 65-ю очками в активе.  В следующем поединке омичи сыграют против «Автомобилиста» 22-го января.