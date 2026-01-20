«Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда» globallookpress.com

В составе омичей дубль оформил защитник Дамир Шарипзянов, отличившись на 9-й и 52-й минутах. Также 2 гола записал на свой счет Иван Игумнов, забросил шайбы на 14-й и 45-й минутах.

Еще одним голом отметился Вячеслав Войнов на 8-й минуте.

У «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал на 29-й минуте и Александр Хохлачёв на 58-й минуте.

После этого матча «Авангард» располагается на 3-й позиции в таблице Востока с 65-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 6-й строчке с 48-ю баллами.