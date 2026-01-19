Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

Олег Браташ globallookpress.com

«Что тут можно сказать? Мы старались, как и в прошлой игре. Хотели спасти матч, догнать, сравнять счет. Но опять не получилось.

Если бы не нелепый автогол Либора Шулака, то "Адмирал" мог бы зацепиться за результат? К сожалению, сослагательное наклонение здесь не работает. Результат на табло, и говорить теперь можно всё, что угодно», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

После этого матча «Адмирал» занимает последнее 11-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. В следующем поединке команда вновь сыграет против «Ак Барса» 21-го января.