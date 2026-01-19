«Металлург» одержал победу над «Амуром» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дерек Барак — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

В составе хабаровской команды дубль оформил Олег Ли, отличившись на 23-й и 43-й минутах встречи. Еще одну шайбу забросил Ярослав Дыбленко на 25-й минуте.

У «Металлурга» отличились Сергей Толчинский на 13-й минуте, Дерек Барак на 41-й минуте, Руслан Исхаков на 55-й и Данила Паливко на 58-й минуте.

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 76-ю очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции с 39-ю баллами.