Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майкл Келли высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Локомотива» (0:2).

Фрагмент матча «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» hc-dragons.com

«Выдался довольно непростой матч, обе команды сражались за победу. "Локомотив" провел хорошую игру, мы и они играли плотно, свободного места на льду не было.

Команда не забила голов? Думаю, основная причина — "Локомотив", это хорошая команда, она практически не дает создавать моменты. Именно так и должна играть команда, находящаяся в топе», — цитирует Келли «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» располагаются на 9-й позиции в таблице Западной конференции с 43 очками в активе. В следующем поединке команда встретится со «Спартаком» 20-го января.