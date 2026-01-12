Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (4:3 ОТ).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

«Очень важная для нас победа. Нестабильно мы проводили последние игры. Поэтому в такой встрече забрать концовку многого стоит. Команду поздравляю с победой.

Почему происходят такие провалы? Один из моментов — это психология. Второй — с концовки декабря и по сегодняшний день у нас определённая череда проблем со здоровьем у хоккеистов. К сожалению, начинает выбывать то один, то другой хоккеист. Нет стабильных составов. Это в какой-то мере отражается на качестве игры. Где-то приходится экспериментировать, с ходу, с листа не всегда получается что-то интересное», — передает слова Исакова Чемпионат.

«Торпедо» располагается на 6-й позиции в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Локомотива» 14-го января.