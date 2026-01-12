«Торпедо» обыграло московское «Динамо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Егор Виноградов — нападающий «Торпедо» globallookpress.com

В составе «бело-голубых» дублем отметился защитник Даниил Пыленков, отличившись на 24-й и 45-й минутах.

Еще одну шайбу забросил Павел Кудрявцев на 46-й минуте.

У «Торпедо» голы записали на свой счет Максим Летунов на 13-й минуте, Егор Соколов на 53-й и Егор Виноградов на 59-й минуте.

Команды довели дело до овертайме, где сильнее оказались нижегородцы. Победный бросок на счету Егора Виноградова.

После этого матча «Торпедо» занимает 6-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. Московское «Динамо» — на 4-й строчке с 55-ю баллами.