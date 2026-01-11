Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

Прохор Полтапов globallookpress.com

Напомним, что Полтапов оформил дубль в этом матче, забросив на 16-й и 52-й минутах.

«Два дубля в двух матчах, поймал кураж? Да просто стараюсь показывать свою игру. Хорошие моменты получились, вот и все. Осталось их только реализовать.

Спартаковец Михаил Мальцев отдал прекрасный пас на первый гол? Да, не поспоришь. Мы там оказывали давление, как нарабатывали. Я был на своем месте, и ко мне отлетела шайба.

Хоккей был не самым веселым? Мы на результат играли. Тут главное — не эмоции, а два очка в таблице. Мне это нравится, ведь мы же победили», — цитирует Полтапова «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА располагается на 4-й позиции Запада с 54 очками в активе.