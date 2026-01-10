Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).

Максим Федотов — защитник «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«После второго периода мы в раздевалке говорили, что эту игру нужно выигрывать. В принципе, нам не впервой вытаскивать такие матчи.

Победный гол? Эмоции после гола только положительные, наконец-то получилось забить. Но, главное, мы выиграли! Для нас это очень важные очки.

Сегодня было много силовой борьбы? Как-никак, сегодня играли конкуренты. Каждая игра, каждое очко на вес золота, тем более против конкурентов. Хорошо, что удалось выиграть в обеих играх», — цитирует Федотова пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 47-ю очками в активе. В следующем поединке нижнекамцы сыграют против «Ак Барса» 13-го января.