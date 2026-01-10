«Нефтехимик» на своем льду обыграл «Адмирал» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

Дамир Жафяров globallookpress.com

Гости перед третьим периодом вели с разницей в две шайбы благодаря точным броскам Дмитрия Завгороднего (20') и Аркадия Шестакова (25').

В третьем периоде хозяева сначала сравняли счет благодаря дублю Дамира Жафярова (44', 49'), а затем вышли вперед после гола Максима Федотова (54'). Матвей Надворный установил окончательный счет встречи на 59-й минуте.

«Нефтехимик'» вновь вернулся на 5-е место в Восточной конференции, набрав 47 очков. «Адмирал» с 34 баллами замыкает турнирную таблицу.