Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не смог принять участие в тренировке своей команды из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матвей Мичков — нападающий «Филадельфии» nhl.com/flyers/

«Мы думаем, что Мичкову сильно попали шайбой по ноге. Он пожаловался на боль, и поэтому сегодня не тренировался. Он пройдет осмотр», — цитирует пресс‑служба «Филадельфии» главного тренера команды Рика Токкета.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:2) Мичков доиграл встречу, оформив голевую передачу. После этого поединка россиянин жаловался на боль в ноге.

В нынешнем сезоне Мичков принял участие в 40 встреча за «Филадельфию», забросил 9 шайб и сделал 14 голевых передач.