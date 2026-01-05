Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 5 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Даллас» — «Монреаль» — 3:4 ОТ

В составе хозяев дублем отметился Уайатт Джонстон, еще одна шайба на счету Маврика Бурка.

За гостей забивали Брендан Галлахер, Оливер Капанен и Юрай Слафковски. Победу в овертайме принес Лэйн Хатсон.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал ассист. В этом сезоне на счету 20-летнего россиянина 36 (10+26) очков в 42 матчах.

«Даллас» потерпел 5-е поражение кряду и сейчас занимает второе место в Западной конференции с 58 очками после 42 игр. «Монреаль» (52 очка после 42 матчей) идет на второй строчке в Восточной конференции.

«Коламбус» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ

По ходу встречи «Питтсбург» проигрывал со счетом 1:4.

В составе хозяев шайбы забрасывали Мэйсон Марчмент, Зак Веренски, Кирилл Марченко(также у него голевой пас) и Дмитрий Воронков.

В сезоне-2025/26 25-летний Марченко в 37 матчах набрал 33 (15+18) очка. У 25-летнего Воронкова — 27 (15+12) очков в 41 игре.

У гостей забили Вилле Койвунен, Ноэль Аччиари, Томас Новак и Рикард Ракелль.

Победный гол в овертайме на счету Сидни Кросби, которому ассистировал недавний новичок команды Егор Чинахов. Теперь у него в 32 матчах 8 (4+4 ) очков.

«Питтсбург» одержал 5-ю победу подряд и занимает 7-е место в Восточной конференции с 49 очками после 41 матча. «Коламбус» с 43 очками располагается на последнем, 16-м месте.

«Флорида» — «Колорадо» — 2:1

У хозяев заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт и Аарон Экблад, у гостей единственный гол забил Арттури Лехконен.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 27 бросков в створ из 28 и был признан первой звездой матча.

«Колорадо» прервал серию из десяти побед подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции с 69 очками после 41 матча. «Флорида» (47 очков после 41 игры) располагается на 9-м месте.

«Чикаго» — «Вегас» — 3:2 ОТ

Все шайбы в составе хозяев забросил Тайлер Бертуцци. Отметим ассист в исполнении Ильи Михеева. Теперь у 31-летнего россиянина 14 (8+6) очков в 38 матчах

У гостей забили Брэндон Саад и Марк Стоун.

«Вегас» потерпел 5-е поражение подряд и занимает 4-е место в Западной конференции (46 очков после 40 игр). «Чикаго» (41 очко после 42 матчей) располагается на 13-м месте, у команды третья победа подряд.

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:3

У гостей заброшенными шайбами отметились Николай Элерс, Тэйлор Холл и Логан Стэнковен.

У хозяев единственный гол забил Доусон Мерсер с передачи российского нападающего Арсения Грицюка. В сезоне-2025/26 на счету 24-летнего форварда 18 (8+10) очков в 38 матчах.

«Каролина» прервала серию из трех поражений подряд. Она занимает второе место в на «Востоке» с 53 очками после 42 матчей. «Нью-Джерси» (46 очков после 42 игр) располагается на 12-м месте.