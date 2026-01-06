«Ак Барс» после четырёх побед подряд на своём льду сохраняет высокую результативность и уверенно контролирует игру. «Авангард» делает ставку на плотную оборону и быстрые переходы в атаку, компенсируя редкие ошибки в защите сильной линией нападения. В прошлом сезоне команды обменялись победами: 2:1 в Омске и 6:1 в Казани. Ожидается позиционная игра с ограниченным числом голевых моментов, где исход могут решить редкие эпизоды или работа большинства

31' Миллер и Хмелевский опасно атаковали ворота Серебрякова, но вратарь здорово действует в створе.

30' Фола в этой ситуации арбитры не усмотрели, а сам Волков ушёл в раздевалку.

30' Травму получил Волков. Наткнулся он на Семёнова. Пока лежит на льду. Пауза в игре.

30' В равных составах команды.

29' Вывели на бросок Лажуа, тот из правок круга вбрасывания щёлкнул, но шайба транзитом от Билялова попала в каркас ворот.

28' Первое большинство у «Авангарда». Владимир Алистров удалён за задержку соперника.

27' Дыняк с разворота прострелил на пятак, но шайба прошла мимо.

26' Барабанов заблокировал опасный бросок Волкова.

25' Лажуа приложился по шайбе, но не попал в створ.

25' Прохоркин с дальней позиции бросал, но Билялов вновь на высоте.

24' Котляревский от правого борта набросил на пятак, в направлении Маклауда, но из под носа шайбу у него увели.

24' Котляревский в створ попал, но бросок не был опасным и Билялов справился без особых проблем.

24' Блажиевский бросал из убойной позиции, но в створ не попал.

23' Рашевский заблокировал бросок Терехова.

22' Пономарёв бросал, но не попал в створ.

22' Темп матча пока невысокий.

21' Марченко бросал, но Игумнов на блокировке здорово сыграл.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Первый период окончен. Равная игра, с хорошими моментами, но пока без голов.

20' Терехов дважды бросал под занавес периода, но оба раза Серебряков выручил.

20' Пошла последняя минута первого периода.

19' Могло быть удаление, но судьи отменили своё же решение после видеопросмотра.

19' Мартынов бросал, но его заблокировал Сафонов.

18' Отвечает Чистяков двумя бросками, но оба раз по позиции Серебрякова.

17' Якупов теперь заряжает, но вновь Билялов на месте.

17' Дождались!!! Шайба неожиданно оказалась на пятаке хозяев, откуда Войнов дважды пытался пробить Билялова, но вратарь спас «Ак Барс»!

16' Очень ждём опасных моментов.

15' Совсем темп игры низким стал, успокоилась игра.

14' Дыняк ответил броском, но менее опасным, Серебряков на месте.

14' Рашевский здорово бросал, но Билялов щитком парировал опасный выстрел.

13' Блажиевский блокировал бросок Терехова.

13' Хмелевский от синей линии бросал, но не попал в створ.

12' Галимов вышел на рандеву с Серебряковым, но вратарь не дал себя обыграть.

11' В равных составах команды.

10' Барабанов хорошо бросил, но Серебряков здорово сыграл на последнем рубеже.

09' Первое удаление в матче. Наиль Якупов получил две минуты штрафа за задержку соперника.

09' Фальковский набросил на пятак, где Барабанов оказался первым на шайбе, попытался добить в пустой угол, но на нём сфолили и бросить не дали!

08' Якупов выкатился к воротам «Ак Барса» и бросил, но Билялов шлемом парировал шайбу.

07' Биро и Бровкин бросали, но сначала Серебряков надёжно сыграл, второй выстрел пролетел мимо створа.

05' Миллер издали бросил с кистей, но Серебряков блином отразил шайбу.

04' Лажуа довольно опасно бросал, но Билялов на месте.

04' Потуральски хорошо бросал, но Билялов хорош.

03' Барабанов со входа в зону сильно бросил, но в створ не попал.

03' Хмелевский попал в створ, но Серебряков зафиксировал шайбу.

02' Темп матча пока не очень высокий, больше борьбы, чем хоккея.

01' Чеккони с правого круга вбрасывания набросил на пятак, где Серебряков отбил шайбу.

01' Первый период начался.

16:58 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся.

16:50 Главный судья: Николай Акузовский (Тольятти, Россия); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия); Линейный: Александр Сысуев (Уфа, Россия).

16:40 Игра пройдёт на «Татнефть-Арене» (Казань, Россия), вместимостью 8900 зрителей.

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Игорь Бардин, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Константин Лучевников, Илья Карпухин, Брэндон Биро, Михаил Фисенко, Григорий Денисенко, Артур Бровкин, Александр Барабанов, Егор Потапов, Илья Сафонов, Александр Хмелевски, Владимир Алистров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Иван Игумнов, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Казанский «Ак Барс» после 42 матчей набрал 58 очков и удерживает второе место в таблице Восточной конференции. Команда забросила 128 шайб и пропустила 105. Сейчас «барсы» находятся на серии из четырёх побед подряд: 2:1 с «Салават Юлаев», 3:2 с «Трактором», 4:3 с «Северсталью» и 5:0 с «Автомобилистом». Среднее значение ожидаемых голов (xG) у команды составляет 3.10, а в декабре клуб забрасывал в среднем по 3.1 шайбы за матч. Новый год «Ак Барс» начал с убедительной победы над «Автомобилистом» 5:0. Казанцы контролировали ход встречи и почти в два раза чаще создавали опасные моменты у ворот соперника. Голкипер Тимур Билялов оформил третий «сухарь» в сезоне. На домашнем льду реализация бросков достигает 10.5%. Даже с учётом травм Лямкина и Яруллина нападение команды продолжает демонстрировать эффективность, а оборона выглядит слаженно.

Омичи провели 40 матчей, набрали 57 очков и занимают третье место в Восточной конференции. «Авангард» забил 138 шайб и пропустил 101. В последних пяти встречах команда одержала четыре победы: 4:3 с «Нефтехимиком», 2:1 с «Металлургом», 4:3 с «Барысом» и 5:2 с «Сибирью». Единственное поражение на этом отрезке — 2:4 от «Барыса».

В новом году «ястребы» начали с убедительной победы 5:2 над «Сибирью». Линия нападения реализовала 15% бросков в створ. На лидера атаки команды Константина Окулова пришлось три очка в этом матче (2+1), а всего в сезоне он набрал 47 очков (16+31). Спецбригады большинства у омичей эффективны — 36.3%, что делает каждое удаление соперника опасным.

В сентябре команды встречались дважды. В Омске выиграл «Ак Барс» 2:1, а в Казани «Авангард» устроил настоящий разгром — 6:1. Константин Окулов сделал дубль, а гости сумели реализовать практически все созданные моменты.

