Андрей Шаянов назначен на пост ассистента главного тренера в «Тракторе». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Евгений Корешков — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

Стало известно, что Шаянов подписал контракт с «Трактором» до конца нынешнего сезона.

Ранее специалист работал в «Барысе», «Автомобилисте» и «Югре».

Напомним, что по ходу нынешнего сезона канадский специалист Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора». Евгений Корешков возглавил челябинский клуб в декабре 2025-го года.

«Трактор» располагается на 6-й позиции в таблице Востока с 40 очками в активе.