Чем завершится первый матч для команд в 2026 году?

В субботу, 3 января, «Шанхайские Драконы» примут магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. «Металлург» больше владеет инициативой, но удалось «Драконам» соответствовать в первом периоде.

20' Гоол! 1:1. Броском от синей линии «Драконов», Макар Хабаров прошил вратаря Кареева. Продолжительная атака «Металлурга» с несколькими бросками в створ ворот хозяев завершилась взятием ворот.

19' Бросок Дерека Барака из круга вбрасывания в зоне атаки «Металлурга», поймал шайбу вратарь «Драконов» Андрей Кареев.

18' «Металлург» организует позиционную атаку, встрепенувшись после пропущенной шайбы.

17' Гоол! 1:0. Спенсер Фу оказавшись один на один с вратарём «Металлурга» Смолиным, технично послал шайбу в верхний угол ворот гостей.

16' Продолжается атака «Драконов», через вброс шайбы входят в зону атаки хозяева.

15' Затяжная позиционная атака «Драконов», Рендулич угрожал воротам «Металлурга», но нападающий гостей Барак затруднил бросок Борны.

14' В атаке «Драконы», внимательно обороняются магнитогорцы.

13' Позиционная атака «Металлурга», тщательно готовят угрозу воротам «Драконов» гости.

12' В полном составе «Металлург».

12' Минулин жестким силовым приёмом остановил прорыв нападающего «Драконов» Никиты Попугаева.

11' В положение «вне игры» угодили «Драконы» при входе в зону атаки в большинстве.

10' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за удар клюшкой удален Руслан Исхаков.

09' Бросок в одно касание в створ ворот «Металлурга» нанес Гейдж Куинни, вратарь гостей Смолин принял шайбу на себя.

08' Инициатива у «Металлурга».

07' Прострел Данилы Паливко во вратарскую «Драконов», сумел шайбу зафиксировать Кареев.

06' Высокий темп игры выдерживается командами.

05' Продолжает «Металлург» атаковать, бросок Минулина с близкого расстояния в створ ворот «Драконов» отразил вратарь Кареев.

04' В полном составе играют «Драконы».

03' Получается у «Драконов» усложнить вход в зону атаки «Металлургу» в большинстве.

02' Удаление у «Драконов», за удар клюшкой на 2 минуты удален Спенсер Фу.

02' Позиционная атака «Металлурга» не привела к угрозам ворот «Драконов».

01' Активно начинают встречу «Драконы», с броском Рендулича не без труда справился вратарь «Металлурга» Александр Смолин.

01' Матч начался!

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

16:50 Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 23 996 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Виктор Бирин и Александр Соин из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга» Телеграм ХК «Металлург»

«Шанхайские Драконы»: Кареев, Рибар; Кленденинг, Валенцов, Райлли, Сомерби, Бишофф, Брынцев; Меркли, Кузнецов, Лабанк, Саттер, Фу, Джозефс, Рендулич, Сукезе, Куинни, Попугаев, Вагнер, Рассказов.

Стартовый состав «Шанхайских Драконов» Телеграм канал «Путь Дракона»

«Металлург»: Смолин, Набоков; Орехов, Пресс, Яковлев, Хабаров, Минулин, Маклюков, Паливко; Канцеров, Михайлис, Силантьев, Ткачёв, Исхаков, Барак, Толчинский, Вовченко, Петунин, Козлов, Фёдоров, Коробкин, Коротков.

«Шанхайские Драконы»

После 40 матчей «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 39 очками на счету, на 6 пунктов отставая от кубковой восьмерки. В конце декабря «Шанхайские Драконы» дважды кряду сыграли со «Спартаком», которому уступили по итогам первого матча (1:3), но взяли верх во втором (4:3, бул.). Еще одну неудачу в порыве неосмысленной борьбы команда Жерара Галлана допустила во встрече с «Нефтехимиком» (3:4, от). Тем временем очередное дерби против СКА завершилось драматичным поражением (2:3).

По динамике последних результатов — и по общему игровому рисунку — «Шанхайские Драконы» производят впечатление команды, которая не сможет вернуться в борьбу за плей-офф. При попытках обозначить неуступчивость в отдельных матчах, на дистанции коллектив Жерара Галлана имеет серьезные проблемы с оценкой своих сил, дисциплиной и трудовой организацией. Не помогут команде в отчетной встрече Жереми Гроло и Бен Харпур.

«Металлург»

После 39 матчей «Металлург» Мг уверенно закрепился на 1-м месте Восточной конференции с 62 очками на счету, на 6 баллов опережая 2-й «Ак Барс». В начале предыдущей игровой недели «Металлург» Мг одержал сложнейшую победу над «Нефтехимиком» в своих стенах (4:3, бул.). Спустя несколько дней команда Андрея Разина провела выезд на территорию «Авангарда», который закончился поражением (1:2, бул.). В заключительном матче прошлого года «Магнитка» эпично обыграла «Трактор» (5:4, от).

На текущее время к «Металлургу» Мг не возникает особых вопросов на дистанции. Команда может позволить себе провалить отдельный матч, но вдолгую смотрится великолепно. Вариативная тактическая сила позволяет команде Андрея Разина добиваться поставленных целей за счет агрессии и высокой эффективности в фазах завершения. При этом «Магнитка» остается лидером лиги по результативности. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Александр Сиряцкий.

Личные встречи

В нынешнем сезоне соперники успели провести 1 матч между собой, 3 ноября в Магнитогорске победил «Металлург» со счетом 6:1.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 24 матча. В 19 играх победил «Металлург» в основное время, в 3 «Драконы». Ни разу игры не заканчивались в овертайме. В серии буллитов команды праздновали успех по 1 разу каждая.

