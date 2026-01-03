Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об уходе нападающего Евгения Кузнецова из магнитогорского клуба.

«Расстались с Кузнецовым, что стало точкой невозврата?  Решение Евгения.

Физически не готов или хоккей надоел?  Смотрите, здесь (в "Драконах") Борна Рендулич играет не последнюю роль.  Вспомните, какую роль играл у нас: примерно такую же, как Кузнецов.  Говорю, что так же не успевает в скорости.  Джозефс так же не зацепился у нас.  У нас играют те ребята, которые подходят под наш хоккей.  Женька, может быть, со временем бы влился.  Заставить себя тренироваться через "не могу" и занять чье‑то место его статус не позволил.

У нас не играли Джонсон, Федоров, у нас и так длинная скамейка.  Хочется дать всем поиграть.  Женьке не нашлось места.  Хочу пожелать удачи ему в новой команде, и чтобы он радовал нас своей птичкой», — передает слова Разина «Матч ТВ».

Ранее агент Шуми Бабаев, агент Кузнецова, заявил о вероятном продолжении карьеры форварда в «Салавате Юлаеве».