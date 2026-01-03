Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об уходе нападающего Евгения Кузнецова из магнитогорского клуба.

«Расстались с Кузнецовым, что стало точкой невозврата? Решение Евгения.

Физически не готов или хоккей надоел? Смотрите, здесь (в "Драконах") Борна Рендулич играет не последнюю роль. Вспомните, какую роль играл у нас: примерно такую же, как Кузнецов. Говорю, что так же не успевает в скорости. Джозефс так же не зацепился у нас. У нас играют те ребята, которые подходят под наш хоккей. Женька, может быть, со временем бы влился. Заставить себя тренироваться через "не могу" и занять чье‑то место его статус не позволил.

У нас не играли Джонсон, Федоров, у нас и так длинная скамейка. Хочется дать всем поиграть. Женьке не нашлось места. Хочу пожелать удачи ему в новой команде, и чтобы он радовал нас своей птичкой», — передает слова Разина «Матч ТВ».

Ранее агент Шуми Бабаев, агент Кузнецова, заявил о вероятном продолжении карьеры форварда в «Салавате Юлаеве».