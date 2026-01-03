Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев высказался о том, что «Металлург» поместил форварда в список отказов.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Обратились в клуб, попросили, чтобы нас выставили на драфт отказов. Согласно регламенту, была только такая возможность перейти туда, куда мы хотим. "Металлург" так никогда не делает, но мы попросили, и нам пошли навстречу. У нас всё нормально, мы с клубом в отличных отношениях, со своей стороны выполнили все условия и были порядочны. Евгений попросил дать ему возможность двигаться дальше.

Новая команда? "Салават" уже нажал [в ЦИБе]. Надеюсь, будем играть там», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, что Кузнецов перебрался в «Металлург» по ходу текущего сезона КХЛ в статусе свободного агента. Ранее он выступал за СКА.

В текущем сезоне на счету Евгения 9 (1+8) очков в 15 матчах КХЛ.