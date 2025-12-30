Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

«Наверное, обе команды сегодня понимали, что нужно переломить ситуацию, которая была в прошлых матчах. К сожалению, нам не удается забить два матча подряд. Наверное, тут вопрос к нашим нападающим, именно к нашей игре в нападении. Понятно, что в третьем периоде игралось все до одной ошибки. К сожалению, ее совершили мы, и мы проиграли.

Наверное, с такой командой как "Локомотив" надо в первую очередь обратить внимание на игру под воротами. В принципе, мы на этом и делали акцент. Но повторюсь, они нашли этот момент под воротами и смогли занести шайбу чуть ли не с нашим вратарем. Что касается самого рисунка, понятно, что обе команды пытаются играть очень надежно и не ошибаться. Наверное, было видно со стороны, что все были максимально заряжены. Эта игра очень близко напоминала то, что будет ждать всех в плей‑офф», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе. В следующей встрече нижегородцы сыграют против «Спартака» 4-го января 2026-го года.