Кто победит в заключительном матче 2025 года?

Во вторник, 30 декабря, ярославский «Локомотив» примет нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

18:40 Главными судьями матча будут Евгений Гамалей и Николай Красотин из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Зилев, Ульев, Черепанов, Рафиков; Кирьянов, Николаев, Иванов, Никулин, Паник, Дудоров, Радулов, Фрэз, Красковский, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев.

Стартовый состав «Торпедо» Телеграм ХК «Торпедо»

«Торпедо»: Кульбаков, Костин; Журавлёв, Конюшков, Силаев, Хохлов, Науменков, Сизов, Бойков; Летунов, Фирстов, Соколов, Фёдоров, Атанасов, Принс, Воронин, Ткачёв, Гараев, Чефанов, Виноградов, Белевич, Шевченко.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 8 матчей. В рамках регулярного сезона соперники провели 4 встречи, 3 раза победил «Локомотив» (2:1 Б, 0:1 и 0:5), 1 победа осталась за «Торпедо» (0:3). Так же команды сошлись в 1/8 Кубка Гагарина, «Локомотиву» хватило 4 матчей чтобы закончить серию (3:1, 2:0, 2:4 и 1:2).

В нынешнем сезоне, 1 матч команды провели между собой в рамках подготовки к сезону в августе, тогда победил «Локомотив» со счетом 2:1. Ещё одну игру «Локо» и «Торпедо» сыграли в рамках регулярного сезона КХЛ, 10 ноября в Нижнем Новгороде победило «Торпедо» 2:1.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 61 матч. В 28 играх победил «Локомотив» в основное время, в 20 «Торпедо». В овертаймах победа чаще оказывалась за нижегородцами: 4 победы «Торпедо» и 2 у «Локомотива». В серии буллитов у «Локомотива» 4 победы, у «Торпедо» 3.