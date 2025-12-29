Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:5 ОТ).

Евгений Корешков — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Зрителям понравился матч. Парни сильно старались, хотели выиграть, по самоотдаче нет претензий. Спасли матч в конце. Но, к сожалению, ляпы не позволили довести игру до буллитов.

Важно изменить тенденцию с неудачным началом матчей и камбэками по ходу игр? Процесс пошел. После Нового года команда будет другая. Сегодняшний матч дает импульс», — передает слова Корешкова «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» располагается на 6-й позиции в таблице Востока с 40 очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против минского «Динамо» 4-го января 2026-го года.