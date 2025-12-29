В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в овертайме выиграл у «Трактора» со счетом 5:4.

В составе победителей дублем отметился Роман Канцеров на 18-й и 25-й минутах. Также шайбы забросили Никита Коротков на 34-й минуте, Александр Петунин на 57-й минуте и Егор Коробкин на 64-й минуте. За гостей же забили Александр Рыков на 33-й минуте, Джордан Гросс на 41-й минуте, Егор Коршков на 52-й минуте и Григорий Дронов на 59-й минуте.

«Металлург» набрал 62 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 40 баллами идет шестым.