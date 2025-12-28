Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3 Б).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«Сложная игра, ноги у ребят не работали. Игра с "Магниткой" отняла много сил и эмоций. Там эмоции были на пике, а сегодня — на дне. Но надо отдать должное команде, смогли перебороть эту ситуацию.

Коллектив хорошо реагирует, когда перед ним большой вызов. Но когда встречаемся с командой из нижней части таблицы, как будто расслабляемся. Знаем, что это наша слабость, такое бывало уже не раз. Говорим, что должны одинаково относиться к любому противнику, работаем над этим», — передает слова Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе. В следующем поединке омичи встретятся с «Барысом» 30-го декабря.