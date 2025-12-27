Нападающий «Сибири» Антон Косолапов назвал причины своей высокой результативности после перехода в новосибирский клуб.

Антон Косолапов — нападающий «Сибири» t.me/hockeyclubsibir

«Начал идти по графику два очка за матч в "Сибири"? Наверное, такое вообще впервые со мной происходит. В целом сезон складывается удачно. Я достаточно неплохо шёл в ВХЛ по очкам. Слава богу, в "Сибири" хорошо влился в коллектив. Сложилась некая "химия". Возможно, о ней пока что рано говорить, но пока что у меня всё получается. Я этому рад. Надеюсь, у меня в каждом матче выходит приносить пользу команде.

Если бы мне в начале сезона сказали, что ты будешь пачками класть голы в КХЛ, насколько сильно я бы этому удивился? Я бы никому не поверил, мне такое даже не снилось. Конечно, мне хотелось начать играть в КХЛ, но я не знал, как это получится. Старался и работал, чтобы попасть сюда. Не знаю, сколько матчей у меня получится сыграть. В любом случае стараюсь не зазнаваться, ведь я провёл в КХЛ только первые свои игры. Всё впереди, работаю дальше», — сказал Косолапов AllHockey.

Напомним, что форвард пополнил состав «Сибири» по ходу нынешнего сезона, перейдя из «Торпедо». Косолапов провел за новосибирскую команду 9 матчей, забросил 7 шайб и сделал 6 голевых передач.