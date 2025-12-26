Бывший форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал новость о продлении контракта с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным.

Андрей Разин globallookpress.com

«Думаю, у этого решения совокупность факторов. Во-первых, результаты команды. Во-вторых, на рынке не только "Металлург", а проблемы с качественными специалистами есть. Так что руководство клуба себя обезопасило, добра от добра не ищут. Можно ли назвать "Металлург" главным фаворитом Кубка Гагарина? Конечно. Команда показывает хорошие результаты, идёт на первом месте. При этом демонстрирует качественный хоккей и нацеленность на ворота», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

Под руководством 52-летнего специалиста, «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в 2024-м году.