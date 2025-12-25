Противостояние «Торпедо» и ЦСКА обещает стать столкновением темпа и системы. Нижегородцы постараются навязать быстрый, агрессивный хоккей с большим количеством бросков и активным давлением, тогда как армейцы наверняка сделают ставку на структуру, контроль зон и строгую дисциплину. Для хозяев этот матч — возможность продолжить победную серию и укрепить позиции в борьбе за топ-4, для гостей — шанс прервать затяжной спад и доказать, что команда способна стабильно набирать очки.

43' Нестеров заблокировал бросок Бойкова.

42' Ткачёв заблокировал бросок Гурьянова.

41' Нарделла и Гончарук бросают в створ на первой минуте третьего периода, но Гамзин с улыбкой фиксирует шайбы.

41' Третий период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

40' Второй период окончен! Пока не могут ничего придумать в атаке нижегородцы, армейцы же играют по счету, не форсируя события, от обороны.

40' В полном составе играет ЦСКА.

40' Минута до конца второго периода.

39' Не идёт большинство у нижегородцев.

38' Четвёртое большинство у «Торпедо»: Алексей Чуркин удалён за игру высоко поднятой клюшкой.

38' Коваленко неплохо бросал в створ, но на месте Костин.

36' Темп матча снижается ближе к концу периода.

35' Нижегородцы перехватили шайбу, Атанасов ей завладел, прорвался по центру на пятак и бросил с кистей, но мимо створа зарядил!

34' Армейцы не форсируют события, играют строго по счёту. Как будто в меньшинстве действуют.

33' С преимуществом по-прежнему играют торпедовцы.

32' В равных составах команды.

31' Нарделла здорово щёлкнул сразу после выигранного вбрасывания, но Гамзин поймал шайбу.

30' Третье удаление у гостей. Сергей Калинин оштрафован за подножку.

30' Абрамов здорово бросал, но Гамзин блестяще сыграл на последнем рубеже.

29' Полтапов от левого борта от синей линии набросил на ворота, Абрамов первым оказался на отскоке, но бросил мимо.

28' У ЦСКА всего пять бросков в створ и две заброшенные шайбы.

28' В равных составах команды.

27' Виноградов и Ткачёв бросают, но мимо створа.

26' Виноградов от правого борта сделал скрытую передачу на пятак, откуда Фирстов не смог переиграть вратаря гостей.

26' Удаление у ЦСКА за выброс шайбы. Владислав Провольнев «отличился».

25' Соркин здорово бросал от края левого круга вбрасывания, но Костин блестяще среагировал и клюшкой отбил шайбу в сторону.

24' Нарделла с центра зоны стрельнул в верхний угол, но Гамзин в ловушку забрал шайбу!

23' Журавлёв дважды бросал, но безрезультатно!

22' За Силаевым первый бросок в створ во втором периоде.

21' Начало второго периода за торпедовцами, но пока без бросков.

21' Второй период начался. Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Первый период окончен. Вроде бы инициативой владели хозяева, но в счёте комфортно ведут армейцы!

20' Бойков стрельнул в сторону ворот армейцев, но не попал в створ.

20' Минута до конца периода.

19' Сизов бросил в створ, но надёжен вратарь гостей.

18' Команды играют в полных составах.

18' Гоооол!!! 0:2. Денис Гурьянов получил пас на на ход от Патрихаева, выкатился под углом на ворота и отправил шайбу мимо Костина! Патрихаев и Калинин в ассистентах.

16' 4 на 4 играют команды.

16' Первые удаления в матче и сразу у обеих команд: у ЦСКА Полтапов получил штраф за атаку вратаря, а торпедовец Бойков наказан за грубость.

15' Хозяева владеют преимуществом, но пока нет результата от этого.

14' От синей линии по центру приложился Гончарук, но по позиции вратаря.

13' 6-3 по броскам в пользу Хозяев.

12' Зернов бросил в створ, но Гамзин на месте.

11' Гоооол!! 0:1. Несуразный гол, даже без броска армейцы обошлись, чтобы открыть счёт. Абрамов на дальней штанге замыкал прострел Соркина, но Костин спас команду, затем Виталий забрал подбор и прострелил на пятак, а Сизов срезал шайбу в свои ворота!

09' Чефанов и Силаев бросали в створ, но Гамзин на месте.

08' Костин так и не вступил в игру.

07' Фирстов бросил с острого угла, но шайба после рикошета пролетела выше перекладины.

07' Белевич от левого круга вбрасывания щёлкнул, но по позиции Гамзина.

06' В полных составах команды.

05' Не особо ладится большинство у хозяев, пока даже без бросков процесс обходится.

04' Глупое удаление у ЦСКА за нарушение численного состава. Отбывает штраф Алексей Чуркин.

04' Дроздов блокирует бросок Нарделлы.

03' Пока без пауз проходит матч.

02' Армейцы выкатились 2 в 1 на вратаря, Полтапов набросил на пятак, но Абрамов не смог обработать скачущую шайбу.

01' Виноградов первым отметился броском в створ ворот.

01' Хозяева активней начинают встречу.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

19:30 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:15 Основные вратари: Денис Костин и Дмитрий Гамзин.

19:10 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Павел Овчинников (Орск, Россия); Линейный: Егор Булычев (Россия); Линейный: Владимир Бутурлин (Саратов, Россия).

19:05 Матч пройдет на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде (Россия), вмещающем 5500 зрителей.

Стартовые составы команд

Торпедо: Иван Кульбаков, Денис Костин, Даниил Журавлёв, Богдан Конюшков, Антон Силаев, Михаил Науменков, Антон Сизов, Бобби Нарделла, Сергей Бойков, Максим Летунов, Владислав Фирстов, Егор Соколов, Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Кирилл Воронин, Владимир Ткачёв, Никита Рожков, Илья Чефанов, Егор Виноградов, Андрей Белевич, Дмитрий Шевченко, Андрей Крутов.

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Иван Патрихаев, Владислав Провольнев, Никита Охотюк, Матвей Шуравин, Джереми Рой, Владислав Ерёменко, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Денис Зернов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Ретт Гарднер, Кирилл Долженков, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Алексей Чуркин.

Торпедо

Нижегородцы подходят к матчу с ЦСКА на фоне заметного подъёма. Команда Алексея Исакова выиграла четыре встречи подряд, две из них пришлись на отрезок до паузы и ещё две — после её завершения. Эта серия позволяет «Торпедо» удерживаться вблизи первой четвёрки Западной конференции, хотя конкуренты пока не дают вернуться в топ-4. Важный момент заключается в стабильности: нижегородцы практически не теряют очки в матчах с соперниками своего уровня или ниже классом, что на дистанции регулярного чемпионата остаётся ключевым фактором в борьбе за высокие позиции. В декабре «Торпедо» одержало четыре победы в пяти матчах и на данный момент закрепилось в первой пятёрке Запада, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. Команда делает акцент на скорость и интенсивность, что подтверждается цифрами — в среднем 33,7 броска за матч, седьмой показатель в КХЛ. Средний возраст состава около 24 лет позволяет поддерживать высокий темп на протяжении всей игры. При этом Исаков не ограничивается исключительно атакующим хоккеем: по ходу матчей команда способна перестраиваться и играть более прагматично.

ЦСКА

ЦСКА продолжает проводить противоречивый сезон. Возвращение Игоря Никитина на пост главного тренера не стало быстрым решением всех проблем. Команда пытается адаптироваться к системному, энергозатратному хоккею, однако процесс идёт тяжело. Перед паузой казалось, что армейцы нащупали нужный ритм, а победа над «Ладой» после перерыва лишь усилила это впечатление. Однако затем последовала серия из трёх поражений подряд, два из которых — за пределами основного времени, но с точки зрения турнирной таблицы это всё равно потери очков. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в Западной конференции. Проблемы прежде всего связаны с атакой: команда остаётся одной из наименее результативных среди претендентов на плей-офф и до сих пор не преодолела отметку в 100 заброшенных шайб за сезон. В пяти из шести последних матчей армейцы не забивали больше двух голов. При этом оборона выглядит более надёжно — в среднем 2,56 пропущенной шайбы за игру, а в последних шести встречах лишь однажды было пропущено больше двух голов.

Личные встречи

В текущем сезоне соперники встречались трижды. Две победы остались за ЦСКА — 1:0 и 2:1, однако последняя игра завершилась успехом «Торпедо» со счётом 5:4 в овертайме. Если рассматривать историю противостояния в КХЛ, команды провели 57 матчей, и здесь заметное преимущество на стороне московского клуба: 39 побед против 18 у нижегородцев. Тем не менее ход нынешнего сезона показывает, что «Торпедо» всё чаще навязывает ЦСКА равную борьбу, а исход матчей решается в деталях.

