прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.55

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Нагорный» 25 декабря, начало — в 19:30 (мск).

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородский клуб продолжает восхождение в Западной конференции, на данный момент «Торпедо» занимает 5 место. В 37 матчах команда из Нижнего Новгорода одержала 23 победы и потерпела 14 поражений.

Последние матчи: «Торпедо» продолжает обыгрывать своих соперников, в рамках минувшего тура команда Алексея Исакова нанесла поражение «Сочи» (4:1). По голу в матче забили Егор Виноградов, Василий Атанасов, Владимир Ткачев и Дмитрий Шевченко.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Победная серия «Торпедо» составляет 4 матча, нижегородцы также добились успеха в играх против «Нефтехимика» (5:2), «Шанхайских Драконов» (3:3, 1:0 — по буллитам) и ЦСКА (4:4, 2:1 — по буллитам).

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА в Западной конференции занимает 8 место, армейцы в 39 поединках набрали 41 очко.

Последние матчи: Армейцам в последних матчах КХЛ не везёт, ЦСКА проиграл в гостях одному из лидеров лиги — команде «Северсталь» (1:3).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Максим Соркин, Данила Моисеев и Егор Фатеев.

Состояние команды: Проигрышная серия ЦСКА составляет уже три матча, хоккеисты Игоря Никитина уступили в поединках против «Динамо» (0:0, 0:1 — после буллитов) и «Локомотива» (1:1, 1:2 — после буллитов).

Статистика для ставок

«Торпедо» занимает 5 место в Западной конференции

ЦСКА занимает 8 место в Западной конференции

В этом сезоне «Торпедо» двважды обыграл ЦСКА (4:4, 2:1 — после буллитов, 2:1)

ЦСКА нанес «Торпедо» одно поражение (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Торпедо» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: «Торпедо» набрало ход в последних матчах регулярного чемпионата, ЦСКА, напротив, преследует проигрышная серия, так что нижегородцы вполне могут воспользоваться шансов и продлить победную серию.

2.55 Победа «Торпедо» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Торпедо» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.55.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты ЦСКА и «Торпедо» забрасывают по 3-4 шайбы. Так что ожидаем от соперников результативного хоккея.

2.25 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Торпедо» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.25.