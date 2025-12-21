Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против «Лады» (7:2).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Хороший второй период, забили голы и это сказалось. Жаль, что пропустили в меньшинстве, такого не надо допускать. Все‑таки надо играть немножко посолидней. Довольны игрой и реализацией. Есть вещи, которые были не в очень хорошем состоянии. Готовимся к следующей игре», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе. «Лада» — на 10-й позиции (25).