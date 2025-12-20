Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Провели в поездке два матча похожих по сюжету. Забивали, а потом упускали многое. Давали сопернику шанс. Болельщикам спасибо за поддержку сегодня.

Вратарь расстроился, когда пропустил за 15 секунд до конца? Он провёл хороший матч. Где‑то потеряли концентрацию и пропустили гол. У меня за него волнений нет.

Почему такие отличия от прошлой игры? Все игры проходят эмоционально. Сегодня вратари сыграли надёжно, более закрыто. Острой игры не было. Больше внимания уделяли обороне.

Что стало ключевым моментом? В первую очередь проявили характер. Ребята играли самоотверженно. Ну и, конечно, дисциплина», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» располагается на 2-й позиции в таблице Востока с 52 очками в активе. В следующем матче казанская команда сыграет против «Трактора» 27-го декабря.