Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Марат Хайруллин globallookpress.com

«Неплохо играли в первом периоде. Я бы сказал, мы второй период проиграли, они хорошо смены накладывали, и концовка была за ними. Хорошие атаки у нас были, неплохие броски. Самое главное — удачно реализовали большинство, это было залогом нашей победы.

Гол в ворота соперника? Шайба отскочила, я немножко паузу выждал, удачно накрыл клюшкой и бросил.

Насколько сильно сбивало и выматывало большое количество пауз? Конечно, сбивало. Мы минут 10–15 сидели, замерзли уже. Когда в тонусе играешь, это намного лучше. Ничего страшного, бывают и такие игры. Нужно преодолевать. Самое главное — это победа. Спасибо болельщикам, что пришли, полные трибуны — это очень приятно.

Какая установка была на третий период? Немножко смены улучшили, не стали переигрывать. В обороне в средней зоне больше строгости добавили, и это нам помогло», — цитирует Хайруллина «Матч ТВ».

СКА с 41 баллом занимает 6-е место в Западной конференции.