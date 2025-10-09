Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (2:3 ОТ).

Михаил Кравец — главный тренер «Барыса» globallookpress.com

«Игра хорошо складывалась для нас, хорошо начали, впервые за последнее время выиграли первый период. Молодцы, что выстояли в меньшинстве. Ни в чем не уступили сопернику, в каких‑то моментах даже играли лучше. Игрой довольны, берем все самое хорошее и двигаемся дальше.

Веккьоне? Он создает моменты, думаю, если бы он их использовал, то впечатлил бы вас своей игрой», — передает слова Кравеца «Матч ТВ».

После этого матча «Барыс» занимает 7-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против «Торпедо» 12-го октября.